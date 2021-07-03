Жахливий початок для України – Англія забиває в одній із перших атак: відео

Англійці дуже швидко відкрили рахунок. Спрацювала зв'язка Стерлінг – Кейн.

Чвертьфінальний поєдинок проти Англії розпочався для "синьо-жовтих" дуже невдало. Вже на 4-й хвилині Кейн відкрив рахунок.

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Нападник англійців уникнув офсайду і в дотик переправив м'яч у сітку.

Відео гола Гаррі Кейна



Нагадаємо, що переможець цієї пари зіграє у півфіналі Євро-2020 з Данією.