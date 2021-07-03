Жахливий початок для України – Англія забиває в одній із перших атак: відео
3 липня 2021 , 22:16Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Англійці дуже швидко відкрили рахунок. Спрацювала зв'язка Стерлінг – Кейн.
Чвертьфінальний поєдинок проти Англії розпочався для "синьо-жовтих" дуже невдало. Вже на 4-й хвилині Кейн відкрив рахунок.
Читайте також Збірна України оголосила стартовий склад на матч з Англією – повернення Миколенка
Нападник англійців уникнув офсайду і в дотик переправив м'яч у сітку.
Відео гола Гаррі Кейна
Нагадаємо, що переможець цієї пари зіграє у півфіналі Євро-2020 з Данією.