Жахливий початок для України – Англія забиває в одній із перших атак: відео

3 липня 2021 , 22:16
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Джерело:

24 канал

Англійці дуже швидко відкрили рахунок. Спрацювала зв'язка Стерлінг – Кейн.

Чвертьфінальний поєдинок проти Англії розпочався для "синьо-жовтих" дуже невдало. Вже на 4-й хвилині Кейн відкрив рахунок.

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Нападник англійців уникнув офсайду і в дотик переправив м'яч у сітку. 

Відео гола Гаррі Кейна


Нагадаємо, що переможець цієї пари зіграє у півфіналі Євро-2020 з Данією.

 

Автор: Любомир Кузьмяк