Зірковий хавбек Гарет Бейл втомився від футболу. 32-річний футболіст може завершити кар'єру вже цього літа.

Контракт Гарета Бейла з мадридським Реалом завершується цього літа. Лідер збірної Уельсу не дуже поспішає шукати варіанти продовження кар'єри.

Читайте також Ребров отримав зіркове підсилення – Аль-Айн підписав гравця Шерифа, який допоміг громити Реал

Хавбек не проти завершити кар'єру, адже він втратив мотивацію грати у футбол. Усе буде залежати від кваліфікації на ЧС-2022 – якщо Уельс здобуде право грати на Мундіалі, то Бейл знайде нову команду, щоб підійти до великого турніру у найкращій формі.

Нагадаємо, що за одну з путівок на чемпіонат світу в Катарі змагаються 4 команди: Україна, Шотландія, Австрія, Уельс. 24 березня відбудуться матчі Шотландія – Україна та Уельс – Австрія. 29 березня переможці пар зустрінуться між собою та з'ясують, хто поїде на ЧС-2022.

Таким чином, збірна України потенційно може вплинути на рішення Гарета Бейла про завершення кар'єри.