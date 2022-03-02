Запхали свої язики в дупу і нічого не говорять, – Петраков дивується росіянам і пишається ЗСУ

Головний тренер збірної України Олександр Петраков традиційно займає патріотичну позицію. Керманич "синьо-жовтих" не розуміє позицію росіян.

"Нехай тепер росіяни грають між собою, заслужили. Вони нічого не говорять, лише критикують ФІФА, УЄФА. Мабуть, треба щось робити, а не сидіти, склавши руки, нічого не казати. Запхали свої язики в дупу і нічого не говорять. Нехай сюди приїдуть, подивляться, що вони зробили з нашою країною", – сказав Олександр Петраков.

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Наставник збірної відповів на запитання про легіонерів у РПЛ:

Не знаю, що вони зараз будуть з легіонерами робити. Там платяться великі гроші, але загалом мені байдуже. Не хочеться про них навіть говорити. Зловтішатися не треба, хоча вони це заслужили.

Петраков прокоментував свою позицію щодо відмови спілкування російською:

Не кривитиму душею, я розмовляв російською 64 роки, але зараз буду робити все можливе, щоб розмовляти українською мовою. Буде десь суржик, але, думаю, ніхто на мене ображатися не стане. Коли очолив збірну, я з першого дня намагався розмовляти українською і буду продовжувати. Не хочу навіть розмовляти російською.

Також Олександр Васильович розповів про те, що перебуває на зв'язку зі своїми підопічними:

"Вчора я розмовляв з гравцями збірної. Не говоритиму на камеру, хто де перебуває. Ярмоленко дзвонив мені. У всіх хлопців шок, що таке трапилося. Я сам в шоці. Був у Туреччині, тоді мені люди сказали, що 23-го буде війна. Я не повірив, сидів вдома, молив Бога. Коли настало 23-є – перехрестився, а 24-го мені син телефонує. Я був у шоці, що тут казати. Пишаюся нашою нацією, нашими Збройними силами. Хлопці таке роблять… Щось неймовірне. Дай, Боже, їм здоров'я, щоб діти були живі".

Наступний матч збірна Україна має зіграти 24 березня. Суперником "синьо-жовтих" буде збірна Шотландії у плей-оф за вихід на ЧС-2022.

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