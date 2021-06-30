Запальний Степаненко, веселий Яремчук та кумедний Макаренко: шалені танці з роздягальні збірної
30 червня 2021 , 15:19Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Команда Андрія Шевченка подарувала безсонну ніч усій країні. Не залишилися осторонь святкувань і самі футболісти.
Після завершення поєдинку хлопці емоційно відсвяткували перемогу над Швецією. Запальними танцями повеселив наш опорник Тарас Степаненко.
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Чудові танцювальні навички продемонстрували й інші збірники. Зокрема, Роман Яремчук та Євген Макаренко.
Нагадаємо, що вже у суботу, 3 липня, українська національна команда зіграє у чвертьфіналі Євро-2020 проти збірної Англії.