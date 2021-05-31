Молодий український захисник може приєднатися до переможця Ліги чемпіонів 2020/21.

Лондонський Челсі може підписати захисника Динамо та збірної України Іллю Забарного.

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У переході таланта бере участь особисто Андрій Шевченко. Лондонці готові витратити на молодого футболіста 12 мільйонів євро.

У сезоні 2020/21 Забарний у складі Динамо провів 36 матчів, записавши до свого активу гол та результативну передачу.