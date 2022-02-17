"Йоб**ий сором": мережа вибухнула через пост дружини Маліновського про дружбу України з Росією

Захват від гола Руслана Маліновського у ворота Ювентуса дуже швидко забудеться. Причина – скандальну сторіз дружини футболіста Роксани в інстаграмі.

Роксана Маліновська у своєму інстаграмі опублікувала сторіз, в якій закликала "не забивати голови молоді пропагандою". На світлині були зображені руки, які тягнуться одна до одної, розмальовані в кольори українського та російського прапорів.

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Дружині футболіста одразу "прилетіли" обурені коментарі, тому вона закрила свою сторінку. Видання "Брутальний футбол" виклало скандальне сторіз та спробу Роксани виправдатися. Реакція мережі однозначна.

"Йоб**ний сором", – написав колишній голкіпер Шахтаря та збірної України Рустам Худжамов. Більшість підписників видання з ним солідарні.

Тепер Руслану Маліновському доведеться вислухати немало критики та нагадати дружині про анексію Криму, окупацію окремих частин Донецької та Луганської областей, а також про понад 15 тисяч українських воїнів, які віддали своє життя для того, щоб зупинити окупанта.