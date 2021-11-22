Хавбек Аталанти Руслан Маліновський очікує на протистояння зі своїм колишнім тренером. Боротися з Аталантою Андрію Шевченку буде вкрай непросто.

Дженоа у поточному сезоні Серії доведеться вкрай непросто. Команда провалила старт сезону та змушена боротися за виживання.

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Андрію Шевченку доведеться проробити велику роботу, щоб зберегти прописку в Серії А. Труднощі фахівцю обіцяє і колишній підопічний Руслан Маліновський.

"Звичайно, буду радий побачити Андрія Шевченка. Але самі розумієте, що на футбольному полі ти забуваєш про все і думаєш, як допомогти команді виграти матч. Наразі Дженоа перебуває в непростій ситуації, тому побачимо, в якому стані вони підійдуть до гри з нами. Гра буде цікава, але дуже важка для них", – сказав Маліновський.

Зазначимо, що Маліновський та Шевченко зустрінуться 12 грудня. Дженоа прийматиме Аталанту на "Луїджі Ферраріс".

У дебютному поєдинку на чолі "грифонів" Шевченко зазнав поразки від Роми Жозе Моурінью.