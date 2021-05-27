Євро-2020: Коноплянка не зіграє на турнірі

Вінгер Шахтаря Євген Коноплянка не зможе допомогти "жовто-синім" на континентальній першості.

Євген Коноплянка продовжує заліковувати пошкодження м'язу та не зможе зіграти на Євро-2020.

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У поточному сезоні вінгер не зміг похизуватися ігровою практикою та результативністю: в його активі лише 337 хвилин без результативних дій.

Євро-2020 розпочнеться вже 11 червня. На стадії групового етапу Україна зіграє проти Нідерландів, Північної Македонії та Австрії.