Ярмоленко похизувався відпочинком в ОАЕ: зустріч з Ребровим та "гарячі" світлини дружини
29 січня 2022 , 11:43Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Андрія Ярмоленка
Хавбек Вест Хема Андрій Ярмоленко проводить відпочинок у теплих краях. Футболіст вирішив скористатися перервою в чемпіонаті та відпочити в ОАЕ.
Андрій Ярмоленко разом із сім'єю проводить зимову відпустку у Дубаї. Тут футболіст зміг не лише насолодитися гарячим сонцем, а й зустрітися зі своїм колишнім тренером – Сергієм Ребровим.
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Ярмоленко та його дружина Інна опублікували декілька світлин з відпочинку. Щоправда, жінці довелося вмовляти хлопців на сімейне фото.
Зазначимо, у поточному сезоні Ярмоленко взяв участь у 21 матчі, забив 1 гол та віддав 3 результативні передачі. Цього літа він стане вільним агентом та шукатиме нову команду.