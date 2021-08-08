Ярмоленко нарешті зіграв в основі Вест Хема: лондонці перестріляли Аталанту Маліновського

Вест Хем та Аталанта провели товариський поєдинок. "Суху" перемогу в спарингу святкували "молоти".

Товариський матч

Вест Хем – Аталанта – 2:0

Голи: Антоніо, 45, Форналс, 90

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Український хавбек Андрій Ярмоленко повернувся в основу Вест Хема у своєму першому матчі після Євро-2020. В складі Аталанти українців не було: Коваленко скоро стане гравцем Спеції, а Маліновський ще відновлюється після операції.

Англійський клуб святкував перемогу завдяки гострим випадам наприкінці обох таймів. Аталанта попри численні моменти змінити "нуль" на табло не змогла.

Вже 15 серпня Вест Хем розпочне сезон матчем проти Ньюкасла, а Аталанта стартує 21 серпня грою проти Торіно.