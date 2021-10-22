Ярмоленко в Динамо: на заваді стоять фінансові умови зірки збірної України
Джерело:Циганик Live
Президент київського Динамо Ігор Суркіс не проти повернути у команду Андрія Ярмоленка та дати йому завершити кар'єру в рідному клубі. Але схоже на те, що такого розвитку подій доведеться зачекати.
Журналіст Ігор Циганик розпитував Ігоря Суркіса про чутки щодо повернення Андрія Ярмоленка у Київ. Такий варіант доволі привабливий для киян, але потребує суттєвих фінансових витрат.
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Суркіс розуміє, що на цьому етапі київський клуб не може повторити умови Андрія в АПЛ. Це вже стосунки двох людей, але президент Динамо був би щасливий, якби Ярмоленко приїхав закінчувати в Києві,
– розповів Циганик.
У Вест Хемі, контракт з яким в Ярмоленка завершується вже цього літа, Андрій виконує роль гравця ротації та не може похизуватися гольовими здобутками.
Раніше повідомлялося, що він є найбільш високооплачуваним гравцем "молотів" – 115 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. За нинішнім курсом це дорівнює сумі у 4,14 мільйона гривень.
Натомість у збірній України Андрій показує дуже високий клас – 2 голи у двох останніх матчах та роль лідера команди.Ми з ним однакові, – Селезньов не розуміє, чому Ракицького, який грає у Росії, критикують фанати