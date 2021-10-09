Яремчук виводить Україну вперед: відео курйозного гола у Гельсінкі
9 жовтня 2021 , 19:46Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Україна швидко реагує на пропущений гол авторства Пуккі. Хлопці Олександра Петракова знову попереду 2:1.
Простріл Олександра Тимчика з правого флангу виявився результативним. У наступній стадії атаки Віктор Циганков пробивав по воротах фінів, однак м'яч звалився з ноги нашого вінгера.
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Першим на підборі опинився Роман Яремчук і розстріляв Лукаша Градецкі.
Відео гола Яремчука
Протягом перших півгодини гри суперники обмінялися голами Ярмоленка та Пуккі.