Яремчук виводить Україну вперед: відео курйозного гола у Гельсінкі

Україна швидко реагує на пропущений гол авторства Пуккі. Хлопці Олександра Петракова знову попереду 2:1.

Простріл Олександра Тимчика з правого флангу виявився результативним. У наступній стадії атаки Віктор Циганков пробивав по воротах фінів, однак м'яч звалився з ноги нашого вінгера.

До теми Ярмоленко забиває Фінляндії: відео красивого гола України на старті матчу відбору ЧС-2022

Першим на підборі опинився Роман Яремчук і розстріляв Лукаша Градецкі.

Відео гола Яремчука

Протягом перших півгодини гри суперники обмінялися голами Ярмоленка та Пуккі.