Яремчук виводить Україну вперед: відео курйозного гола у Гельсінкі

9 жовтня 2021 , 19:46
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Джерело:

24 канал

Україна швидко реагує на пропущений гол авторства Пуккі. Хлопці Олександра Петракова знову попереду 2:1.

Простріл Олександра Тимчика з правого флангу виявився результативним. У наступній стадії атаки Віктор Циганков пробивав по воротах фінів, однак м'яч звалився з ноги нашого вінгера. 

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Першим на підборі опинився Роман Яремчук і розстріляв Лукаша Градецкі.

Відео гола Яремчука

 

Протягом перших півгодини гри суперники обмінялися голами Ярмоленка та Пуккі.

 

Автор: Любомир Кузьмяк