Форвард збірної України Роман Яремчук "відзначився" невдалим гумором.

Оборонець Манчестер Сіті Олександр Зінченко став "жертвою" невдалого жарту нападника Гента Романа Яремчука.

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Український форвард "привітав" Алекса з перемогою в Лізі чемпіонів. "Дуже негарно", – відповів Зінченко.

Нагадаємо, Сіті у фіналі ЛЧ програв Челсі – єдиний гол у матчі забив Гаверц, який втік якраз від Олександра.

Яремчук спробував розрядити атмосферу, обійнявши партнера по збірній, але йому це не надто вдалось.

Епізод на 3:50