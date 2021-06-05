Яремчук невдало "підколов" Зінченка – універсал Сіті не оцінив жарт про Лігу чемпіонів

5 червня 2021 , 18:16
Читать новость на русском

Джерело:

vZbirna

Форвард збірної України Роман Яремчук "відзначився" невдалим гумором.

Оборонець Манчестер Сіті Олександр Зінченко став "жертвою" невдалого жарту нападника Гента Романа Яремчука.

Цікаво Зінченко стане татом: вагітна Влада опублікувала тепле фото

Український форвард "привітав" Алекса з перемогою в Лізі чемпіонів. "Дуже  негарно", – відповів Зінченко. 

Нагадаємо, Сіті у фіналі ЛЧ програв Челсі – єдиний гол у матчі забив Гаверц, який втік якраз від Олександра. 

Яремчук спробував розрядити атмосферу, обійнявши партнера по збірній, але йому це не надто вдалось.

Епізод на 3:50

 

Це найближчий шлях показати, що ти бидло: Худжамов знищив "творчість" скандального Алієва
Автор: Ярослав Сиваківський