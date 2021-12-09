Бенфіка у матчі 6 туру Ліги чемпіонів перемогла Динамо та здобула путівку в плей-офф турніру. Рахунок у матчі відкрив Роман Яремчук, який є вихованцем столичного клубу.

На думку головного тренера Бенфіки Жорже Жезуша, Роман Яремчук набирає хорошу форму. Гра проти Динамо стала однією з найкращих у виконанні українця, але до провідних ролей в команді йому далеко.

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Не думаю, що він має великий вплив на гру нашої команди, але у нього хороші характеристики. Він пішов із поля, бо фізично вже трохи підсів. В останні кілька днів Роман не тренувався на повну силу через проблеми з м'язами. Я знав, що він не може зіграти два матчі поспіль – проти Спортінга та Динамо – тому ми їх чергували. Я задоволений його грою. Думаю, Яремчук допоможе нам досягти поставлених цілей", – сказав фахівець після матчу.

До гри з киянами Яремчук востаннє святкував забитий гол ще у вересні. Завдяки його зусиллям "орлам" вдалося обігнати Барселону та вийти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2021/22.