Голкіперу київського Динамо та збірної України Георгію Бущану довелося протистояти багатьом форвардам. Деякі з них зуміли вразити його до кінця життя.

За словами голкіпера, загалом він пам'ятає багатьох гравців, які зуміли залишити "автограф" у його воротах, але декотрі з них сидять в пам'яті і досі. Воно й не дивно, адже це зірки світового масштабу.

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Жиру мені сподобався. Ну як сподобався, він мене засмутив, звичайно, але в принципі сильний нападник. Роналду, зрозуміло. І Мората. Та й все з тих, кого я найбільше запам'ятав,

– зізнався Бущан.

Нагадаємо, нещодавно Бущан лікував травму, через що випав з обойми Динамо на декілька тижнів. Через це головний тренер збірної Олександр Петраков вніс його у резервний список збірної на жовтневі матчі.

У поточному сезоні Георгій зіграв 5 матчів в УПЛ.