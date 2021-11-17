Збірній України вдалося обіграти Боснію та здобути путівку у плей-офф відбору на чемпіонат світу. Останній матч групового етапу видався складним.

У першому таймі підопічні Петракова контролювали гру, але не створили багато небезпечних моментів. Натомість найбільш реальна нагода відкрити рахунок у першому таймі була саме в боснійців.

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Наприкінці першого тайму Боснія отримала право на кутовий. Денніс Хаджикадуніч виграв верхову боротьбу та пробив по наших воротах. Георгій Бущан у фантастичному стрибку відбив м'яч з лінії воріт та врятував нашу команду від гола, який міг вирішити долю матчу.

Все було на автоматі. Це ігровий момент. Відбив м'яч. Якби потім було добивання, говорили б, що Бущан відбив м'яч перед собою. А так пощастило, що людина не влучила по м'ячу,

– сказав голкіпер.

На щастя, у другому таймі гра пішла краще, і голи Зінченка та Довбика подарували нам важливу перемогу.

Жеребкування стадії плей-офф відбору на ЧС-2022 відбудеться 26 листопада. Саме тоді Україна дізнається суперника, з яким доведеться боротись за право грати на Мундіалі.