Визначено найкращий гол на Євро-2020 – це не шедевр Ярмоленка: відео

Чех Патрік Шик – автор найкрасивішого взяття воріт на чемпіонаті Європи. Українець Андрій Ярмоленко зі своїм розкішним ударом у ворота Нідерландів потрапив у десятку.

Лише за додатковими показниками (наявність однієї гольової передачі у гравця Ювентуса) Шик програв Кріштіану Роналду звання найкращого бомбардира турніру. Обидва забили по 5 голів.

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Однак за результатами голосування за найкрасивіший гол чех випередив португальця. Удар з центру поля у поєдинку з Шотландією на груповому етапі найбільше сподобався вболівальникам. Загалом участь у голосуванні на офіційному сайті УЄФА взяли майже 800 тисяч респондентів, які і визначили переможця.

Відео гола Патріка Шика

У ТОП-10 знайшлося місце і для нашого Андрія Ярмоленка. Однак зі своїм голом Нідерландам капітан "синьо-жовтих" фінішував дев'ятим.