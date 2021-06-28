Важка втрата: один з лідерів збірної України вже не зможе допомогти команді на Євро-2020

Андрій Шевченко отримав новий головний біль перед матчем 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції. Вінгер Олександр Зубков вже не зможе зіграти на континентальній першості.

Україна остаточно втратила вінгера Олександра Зубкова на Євро-2020. Футболіст Ференцвароша таки не зможе відновитися до матчу зі Швецією.

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Також неможлива його участь у подальших іграх, якщо "жовто-сині" пройдуть у наступний етап. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко буде будувати гру команди, враховуючи відсутність важливого футболіста.

Нагадаємо, Зубков отримав травму ще в першому матчі проти Нідерландів, після чого так і не встиг відновитися. За право грати в 1/4 фіналу Євро-2020 Україна побореться зі Швецією вже завтра, 29 червня. Початок гри – о 22:00.