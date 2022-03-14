Вам повернеться сповна весь той біль, який ми відчули, – Бойко звернувся до "визволителів"

Воротар Динамо та збірної України опублікував наповнене ненавистю звернення до російських терористів. У якості ілюстрації футболіст обрав фото емоційного святкування гола Андрія Ярмоленка.

Бойко висловив думки мільйонів українців. Голкіпер Динамо побажав росіянам пережити страждання, яких у ці дні зазнає український народ.

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"Визволителі їб*чі. Ви змушуєте наш народ страждати і плакати замість того, щоб радіти і сміятися. Вам повернеться сповна весь той біль, який ми відчули на собі! Горіть у вогні, нелюди. Слава Україні", – написав Денис Бойко.