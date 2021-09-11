Українці в АПЛ: Ярмоленко виходить на декілька хвилин, Зінченко знову не потрібен Гвардіолі

Українські легіонери в англійському чемпіонаті наразі не можуть похизуватися стабільною ігровою практикою. Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко наразі далеко не на перших ролях у своїх клубах.

Манчестер Сіті у матчі 4 туру АПЛ взяв реванш у Лестера за поразку в Суперкубку. "Містяни" на виїзді здобули мінімальну перемогу – 1:0.

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Українець Олександр Зінченко провів матч на лаві запасних. У поточному сезоні він провів на полі декілька хвилин.

Вест Хем Андрія Ярмоленка теж грав на виїзді – проти Саутгемптона. Матч завершився з рахунком 0:0, український вінгер вже традиційно вийшов на останніх хвилинах гри.

Обидва футболісти наразі не можуть забронювати собі місце в основі, тому вимушені задовольнятися ліченими хвилинами на полі.