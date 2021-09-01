Україна зганьбилася в матчі з Казахстаном: швидкий гол, змарновані шанси та невивчений урок

У дебютному матчі Олександра Петракова "жовто-сині" втратили важливу перемогу над Казахстаном. Збірна України має мінімальні шанси для виходу у фінальну частину ЧС-2022.

Відбірковий етап ЧС-2022, груповий етап

Казахстан – Україна – 2:2

Гол: Яремчук, 2, Сікан, 90 + 2 – Валіуллін, 74, 90 + 5

До теми Казахстан – Україна: Яремчук шикарним голом відкриває рахунок – відео шедевру

Матч почався для "жовто-синіх" дуже вдало. Яремчук класно прийняв м'яч та відправив його за спину Покатілова – воротар господарів не мав жодних шансів. ПІсля цього команда Петракова продовжила активний натиск.

Класно з меж штрафного б'є Соболь – стійка рятує Казахстан. Ярмоленко після прострілу Буяльського влучає в штангу, через декілька секунд по воротах б'є Сидорчук – перекладина. Таке враження, що м'яч просто не хоче вдруге залітати у ворота Казахстану.

Захист "жовто-синіх" міг би грати надійніше. Нургалієв після довгих пасів знаходить свій момент для удару з дальної дистанції. На щастя, удари не приносять жодних труднощів для Пятова. Зінченко заробив небезпечний штрафний, але добре пробити не зміг та влучив у гравця. Мінімальна перевага впевненості не дає.

У другому таймі Україна продовжує розтринькувати моменти. Матвієнко неочікувано вискочив на побачення з Покатіловим – захисник пробив просто у воротаря. За декілька хвилин аналогічний момент має Соболь – захисник Брюгге повторив удар партнера у Покатілова.

На 67-й хвилині Аймбетов отримав довгий пас та забив гол у ворота Пятова. Здається, "київський" сценарій повториться і ми знову втратимо перемогу при тотальній перевазі. На щастя, форвард Казахстану був в офсайді, що зафіксував лайсмен, а потім підтвердив VAR.

Україна продовжує обрізатися у смішних ситуаціях, Казахстан відчуває впевненість та атакує ще активніше. Зінченко та Миколенко отримали жовті картки і пропустять матч з Францією.

Казахстан таки забиває свій гол. Ситуація банальна, яка неодноразово виникала впродовж матчу: Тигирбеген дав передачу за спину захисникам, Валіуллін прийняв м'яч і з гострого кута пробив над руками Пятова, який завчасно опустився занадто низько – 1:1.

Україна нарешті згадала про ініціативу та починає атакувати. Циганков обвідним ударом не зміг влучити у ворота. Хорошу нагоду забити вирвав Ярмоленко, але теж пробив повз ворота. В наступному моменті Андрій невдало пробив головою – теж повз ворота.

Петраков у надії вирвати перемогу кидає в бій молодого Сікана. Атаки України дивіденди не приносять. А ось Казахстан може забивати і виривати перемогу, але Україну врятували Пятов та фортуна.

Рятівний гол забиває Сікан у доданий арбітром час. Данило опинився у правильному місці у правильний час та відзначається у дебютній для себе грі. Здається, 3 очки вже у кишені. Але той самий Валіуллін на останній хвилині рятує Казахстан та практично вбиває шанси України на ЧС-2022.