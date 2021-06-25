Україна втратила захисника на Євро-2020 – він вже покинув табір збірної

Напередодні поєдинку 1/8 фіналу "синьо-жовті" зазнали втрати. Оборонець Денис Попов через травму не допоможе національній команді на турнірі.

Через ушкодження литкового м’язу 22-річний футболіст змушений повернутися до Києва. У столиці України Попов проходитиме подальшу реабілітацію.

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Варто зауважити, що Денис лише одного разу потрапляв у заявку України на Євро-2020. Сталося це у першому турі в поєдинку проти Нідерландів (2:3).

Разом з тим, є і позитивні новини з розташування команди Андрія Шевченка. Вінгер Олександр Зубков вже приступив до індивідуальної бігової роботи на полі. Раніше гравець Ференцвароша виконував вправи у тренувальному залі та басейні. На даний момент Зубков продовжує курс фізіотерапії.

Свій наступний матч на турнірі "синьо-жовті" проведуть у вівторок, 29 червня. Суперником українців у 1/8 фіналу Євро-2020 буде збірна Швеції. Розпочнеться протистояння о 22:00.