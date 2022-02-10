Україна випала з топ-25 у рейтингу ФІФА – "жовто-сині" не зіграли жодного матчу

ФІФА опублікувала новий рейтинг національних команд. Збірна України опустилася вниз, хоча не зіграла жодної гри.

"Жовто-сині" у 2022 році не зіграли жодного матчу. Відповідно, на нашому рахунку залишилося 1535,08 очок.

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Втім, збірна Україна опустилася з 25 на 27 місце, пропустивши вперед Марокко та Японію. Ці команди проводили матчі та заробили додаткові бали. Команда Марокко на Кубку африканських націй дійшла до 1/4 фіналу, а Японія перемогла Саудівську Аравію у кваліфікації на ЧС-2022.

У першій п'ятірці рейтингу все залишилось без змін. Бельгія очолює таблицю, Бразилія розташувалася на 2 сходинці, а далі йдуть Франція, Англія та Аргентина.

Нагадаємо, 24 березня збірна України зіграє у плей-офф відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги ми розіграємо путівки в Катар з тріумфатором пари Уельс – Австрія.