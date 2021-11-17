Україна у плей-оф: можливі суперники за вихід на ЧС-2022 та дата жеребкування

"Синьо-жовті" фінішували другими у своїй групі і прорвалися у плей-оф. Знайомимося з потенційними суперниками України.

У вівторок ввечері стали відомі усі 12 учасників раунду плей-оф. Серед них знайшлося місце для України.

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Сіяні: Португалія, Шотландія, Італія, Росія, Швеція, Уельс.

Несіяні: Туреччина, Польща, Північна Македонія, Україна, Австрія, Чехія.

Україна та Росія будуть розведені при жеребкуванні.

До десяти збірних, які посіли в групах другі місця, приєдналися два найкращі переможці груп у загальному рейтингу Ліги націй-2020/21 (Австрія та Чехія), які не потрапили у фінальний турнір ЧС безпосередньо або не вийшли у "стики" з других місць у відбіркових групах.

Жеребкування відбудеться 26 листопада, коли і визначаться півфінальні пари. Загалом буде сформовано три шляхи: A, B, C. Згідно з регламентом півфінал та фінал складається з однієї гри.

Три переможці стикових матчів стануть учасниками чемпіонату світу, що пройде у Катарі.