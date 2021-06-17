Україна – Північна Македонія: Яремчук подвоїв нашу перевагу – відео

17 червня 2021 , 16:47
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Джерело:

24 канал

Збірна України забила другий гол у ворота Північної Македонії. Яремчук не захотів відставати від Ярмоленка та також оформив другий гол на Євро-2020.

Форвард Гента класно відкрився на самій лінії захисту македонців, уникнувши офсайду.

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Отримавши м'яч, Роман відірвався від захисників та вийшов віч-на-віч із Дмітрієвскі. Форвард не залишив голкіперу шансів – технічний удар під ближню стійку подвоїв перевагу підопічних Андрія Шевченка.

Відео гола Яремчука

 

Автор: Ярослав Сиваківський