Збірна України забила другий гол у ворота Північної Македонії. Яремчук не захотів відставати від Ярмоленка та також оформив другий гол на Євро-2020.
Форвард Гента класно відкрився на самій лінії захисту македонців, уникнувши офсайду.
До теми Україна – Північна Македонія: як Ярмоленко відкрив рахунок – відео
Отримавши м'яч, Роман відірвався від захисників та вийшов віч-на-віч із Дмітрієвскі. Форвард не залишив голкіперу шансів – технічний удар під ближню стійку подвоїв перевагу підопічних Андрія Шевченка.
Відео гола Яремчука