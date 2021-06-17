Збірна України вийшла вперед у матчі проти Північної Македонії. Вдруге на Євро відзначився Андрій Ярмоленко.

Україні вдалося відкрити рахунок у матчі проти Північної Македонії. Дімітрієсвскі врятував свою команду після удару Ярмоленка та перевів м'яч на кутовий.

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Руслан Маліновський чудово виконав навіс, Караваєв красиво п'ятою переправив м'яч на дальню стійку, де чатував Андрій Ярмоленко. Наш вінгер легко переграв голкіпера та забив свій другий м'яч на Євро-2020.