Україні попри складну ситуацію в групі вдалося пробитися у плей-офф відбору на чемпіонат світу. Вже незабаром "жовто-сині" дізнаються, хто стоятиме на їхньому шляху в Катар.

Жеребкування плей-офф відбору на ЧС-2022 відбудеться 26 листопада. Слабких суперників на цій стадії немає, тому футболістам збірної України в березні треба буде показати максимум своїх можливостей.

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Хавбек "жовто-синіх" Віктор Циганков не боїться відповідальності. Він ставав учасником перемог над Іспанією та Португалією, тому впевнений, що збірна України здатна на подвиг та заслуговує поїхати в Катар.

Ми справді обігрували дуже імениті команди. Усі чудово розуміють силу можливих суперників, але дочекаймося цих матчів. Ми підготуємось, адже всі ми живемо мрією потрапити на чемпіонат світу. Я сподіваюся, що Україна опиниться у Катарі, – сказав Циганков.

Зазначимо, що завдяки виходу в плей-офф наставник головної команди країни Олександр Петраков позбувся приставки "в.о." та став повноцінним тренером збірної.

Матчі плей-офф відбору на ЧС-2022 відбудуться в березні, тому в нашої команди є досить часу на відновлення та підготовку.