Україна буде боротися за право провести жіночий чемпіонат Європи. Ми можемо прийняти турнір, який відбудеться у 2025 році.

УЄФА отримав 5 заявок на проведення жіночого Євро-2025. Документи подали 8 футбольних асоціацій.

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Данія, Фінляндія, Норвегія та Швеція подали спільну заявку – скандинави хочуть організувати змагання спільними зусиллями. Окрім того, прийняти турнір готові Україна, Франція, Польща і Швейцарія.

Прийом заявок вже завершено, тому кількість претендентів не збільшиться. Переможця УЄФА оголосить через рік, в грудні 2022 року.

Нагадаємо, Україна приймала фінал жіночої Ліги чемпіонів у 2018 році. Тоді Ліон розгромив Вольфсбург на стадіоні Динамо імені Лобановсього.