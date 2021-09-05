Україна на НСК "Олімпійський" розписала нічию зі збірною Франції. Гол у ворота чемпіонів світу на свій рахунок записав хавбек Динамо Микола Шапаренко.

На думку українських вболівальників, саме результативний півзахисник був найкращим гравцем у складі нашої команди. Цікаво, що у гостьовому матчі проти французів Шапаренко теж отримав нагороду від вболівальників.

До теми Знову нічия – Україна розходиться миром з чемпіонами світу на фоні героїзму і фарту: огляд матчу

Учора за Миколу проголосували 55% фанатів. Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко отримав 22% голосів, третю сходинку із 6% зайняв голкіпер Андрій Пятов.

Зазначимо, що гол у ворота збірної Франції став для Миколи Шапаренка дебютним у складі збірної України.

Нагадаємо, усі 5 матчів кваліфікації на ЧС-2022 Україна зіграла внічию. Нас чекає ще три матчі – один проти Фінляндії та два проти Боснії та Герцеговини.