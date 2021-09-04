Україна – Франція: команди домовились про форму на матч

4 вересня 2021 , 16:40
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Джерело:

УАФ

Вже за декілька годин на НСК "Олімпійський" розпочнеться поєдинок між збірними України та Франції. Обидвом командам потрібна перемога, щоб отримати більш шансів на путівки в Катар, де відбудеться ЧС-2022.

Представники команд зустрілися та обговорили організаційні моменти матчу. Серед іншого, офіційні особи узгодили форму на гру. 

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Наша комаа зіграє у синьому комплекті, воротар – у червоному екіпіруванні. Французи проведуть матч у білих кольорах, кіпер чемпіонів світу гратиме в жовтій формі. 

Нагадаємо, стартовий свисток матчу Україна – Франція пролунає о 21:45. Після 4 турів у Франції 8 очок та перше місце в групі D. Збірна України після 4 нічийних матчів має 4 очки та друге місце у групі. 

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Автор: Ярослав Сиваківський