Україна – Франція: команди домовились про форму на матч
Джерело:УАФ
Вже за декілька годин на НСК "Олімпійський" розпочнеться поєдинок між збірними України та Франції. Обидвом командам потрібна перемога, щоб отримати більш шансів на путівки в Катар, де відбудеться ЧС-2022.
Представники команд зустрілися та обговорили організаційні моменти матчу. Серед іншого, офіційні особи узгодили форму на гру.
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Наша комаа зіграє у синьому комплекті, воротар – у червоному екіпіруванні. Французи проведуть матч у білих кольорах, кіпер чемпіонів світу гратиме в жовтій формі.
Нагадаємо, стартовий свисток матчу Україна – Франція пролунає о 21:45. Після 4 турів у Франції 8 очок та перше місце в групі D. Збірна України після 4 нічийних матчів має 4 очки та друге місце у групі.Так мучитись може тільки Україна, – творець "каждої п'ятниці" Кополовець незадоволений збірною