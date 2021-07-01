Україна – Англія: суперник "жовто-синіх" готується до матчу нестандартними тренуваннями: відео

1 липня 2021 , 12:35
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Джерело:

Твіттер збірної Англії

Вже у суботу, 3 липня, Україна та Англія зустрінуться в 1/4 фіналу Євро-2020. Підопічні Гарета Саутгейта готуються до матчу за допомогою веселих вправ.

Незабаром у Римі Англія та Україна вирішать долю путівки у півфінал Євро-2020. 

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"Три леви" готуються до важливого матчу за допомогою нестандартних тренувань. Зокрема, гравці команди поплавали у басейні та пограли у водний волейбол. Веселі кадри тренування вже потрапили у мережу.

До речі, у півфіналі Євро-2020 переможець пари Україна – Англія зіграє проти тріумфатора двобою Данія – Чехія.

 

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Автор: Ярослав Сиваківський