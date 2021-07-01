Вже у суботу, 3 липня, Україна та Англія зустрінуться в 1/4 фіналу Євро-2020. Підопічні Гарета Саутгейта готуються до матчу за допомогою веселих вправ.

Незабаром у Римі Англія та Україна вирішать долю путівки у півфінал Євро-2020.

Цікаво Маркевич вірить, що Україні під силу дійти до фіналу Євро-2020

"Три леви" готуються до важливого матчу за допомогою нестандартних тренувань. Зокрема, гравці команди поплавали у басейні та пограли у водний волейбол. Веселі кадри тренування вже потрапили у мережу.

До речі, у півфіналі Євро-2020 переможець пари Україна – Англія зіграє проти тріумфатора двобою Данія – Чехія.