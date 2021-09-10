Раніше у ЗМІ лунали чутки про те, що колишній наставник збірної України Андрій Шевченко займе посаду в УАФ. Віце-президент асоціації Олександр Герега вважає такий розвиток подій неможливим.

На думку Гереги, УАФ – ефективна структура, яка будувалася роками, а Шевченко не має відповідних професійних навиків. Окрім того, чиновник переконаний, що Шевченко буде будувати тренерську, а не управлінську кар'єру.

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Він збирається бути тренером у європейському клубі, а може і у збірній Італії колись. Ці перемоги дають йому плюс. Не хочеться говорити не про позитив (провалений відбір на ЧС-2022), який дав би йому великий мінус. Сьогодні він у великому плюсі,

– вважає Герега.

Також віце-президент УАФ зазначив, що відхід Шевченка зі збірною – це справа людських відносин, а не юридичних формальностей.

Нагадаємо, Шевченко заявляв, що хотів продовжити контракт з УАФ, який завершився 1 серпня. Асоціація футболу хотіла, щоб його місце зайняв Ребров, але Аль-Айн не відпустив фахівця. У підсумку головну команду країни тимчасово доручили Олександру Петракову.