Цітаішвілі може переїхати в Словаччину: скільки мільйонів Динамо може отримати за таланта

Хавбек Динамо Георгій Цітаішвілі, який на правах оренди грає в Чорноморці, може поїхати у новий чемпіонат. Трансфер може відбутися вже найближчим часом.

Слован з Братислави хоче бачити у своїх рядах Георгія Цітаішвілі, який став чемпіоном світу у складі України U-20, але згодом прийняв грузинське громадянство. В офіс Динамо вже надійшла офіційна пропозиція.

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Словацький гранд пропонує киянам за футболіста 2 мільйони євро. Також розглядається можливість оренди до кінця сезону 2021/22 з правом викупу. Свою відповідь Динамо ще не надало.

Зазначимо, що у 15 матчах в складі Чорноморця Цітаішвілі забив 1 гол. Його контракт з Динамо розрахований до 2025 року. Після приходу Луческу хавбек не виправдав очікувань, тому здобуває ігровий досвід по орендах.