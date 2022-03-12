Ці мужики – просто герої! – Матвієнко захоплюється ЗСУ і закликає не втрачати віри

Захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко висловив чітку громадянську позицію. Футболіст допомагає армії і відзначає єдність нації.

Микола розповів про сприйняття того, що відбувається в Україні. Футболіст захоплюється тими, хто оберігає нашу землю.

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"Зараз допомагає триматися лише віра. Віра в українську армію! Ці два тижні показали дух свободи, любов, віру та єднання нашого народу", – каже Матвієнко.

Крім того, футболіст зізнався, як для нього розпочалася війна:

24 лютого ми прокинулись, як і всі кияни, близько 5 ранку від вибухів. Перша реакція: це просто нерозуміння, в це не вірилося. Ми з дружиною підійшли до вікна, нічого не було видно, але чути було вибухи. І всередині – найстрашніше почуття. Дочка спала, ввімкнув новини, почали збирати якісь речі... Узагалі, просто паніка, стан жахливий. Спустилися в паркінг. Ніч провели під землею, як і багато українців.

Матвієнко вважає, що українці довго не зможуть забути жахіття російської агресії:

У нас відібрали наші домівки, наше життя. Як можуть минати ці дні? Тільки дякую Богові, що ми прокидаємось щодня. Не можу радіти життю, як раніше, взагалі неможливо думати про щось, коли знаєш, що вмирають діти, мирне населення. Ми ніколи не будемо колишніми. Це залишиться з нами назавжди.

Футболіст Шахтаря позитивно налаштований і вважає, що Україна зможе встояти: "Війна – важкий час для нашого народу. Проте ми зараз сильні та єдині як ніколи! Кожен готовий допомогти іншій людині – це дуже важливо. Не втрачайте віри, не втрачайте надії. Перемога і лише перемога! Слава Україні! З нами Бог! З нами ЗСУ!"