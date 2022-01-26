Згідно з чутками, Андрій Шевченко веде активні перемовини з польським футбольним союзом. Щоправда, від кандидатури українця в захваті далеко не всі.

Андрій Шевченко готовий очолити збірну Польщі, але є ряд умов, які потрібно виконати для його згоди. Одна з них – зарплата 2,5 мільйони євро на рік.

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Частину зарплати Шевченка готові взяти на себе спонсори, але її розмір викликає обурення у футбольних колах Польщі. Зокрема, колишній хавбек Вісли та "Кадри" Каміль Косовскі вважає, що платити такі шалені гроші недосвідченому тренеру – дуже погане рішення.

Шевченкові готові платити 2,5 млн євро? Це понад 10 мільйонів злотих. Якщо він підпише контракт на 2 роки, то, відповідно, заробить понад 20 мільйонів. Я думаю, що таких грошей вистачило б, щоб заплатити польському тренеру за 10 років,

– сказав він.

Також колишній футболіст переконаний, що фінансові апетити мають бути неспіврозмірними з досягненнями тренера, тому нового тренера потрібно шукати в Польщі, де є багато фахівців з меншими зарплатними очікуваннями, які можуть похизуватися більшими здобутками, аніж Шевченко.

Нового тренера "Кадри" призначать 31 січня. Головними кандидатами ЗМІ називають Андрія Шевченка та Адама Навалку, який вже працював зі збірною Польщі.