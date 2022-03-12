Це ніж у спину для людей, які зараз воюють, – Левченко про позицію Тимощука та Ордеця

Ексфутболіст збірної України Євген Левченко розповів про своє ставлення до футболістів, які грають у Росії. Крім того, він поділився думкою щодо майбутнього футболістів з країни-агресора.

"Моя позиція тут дуже проста і, мені здається, дуже жорстка. Я вважаю, що ФІФА має ухвалити рішення відправити кожного футболіста назад до Росії. Підтримуєте режим? Мовчання – знак згоди. Якщо ви не розповідаєте і не кажете, що "ми проти війни, ми проти таких вбивств" – це просто сором для російського футболу, для російських футболістів", – сказав Левченко.

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Разом з тим, Євген розповів про можливі винятки для певних росіян:

Я можу зробити виняток для таких гравців, як Федір Смолов, який справді висловився проти війни, а решта ж просто язики в дупу засунули, перепрошую за вираз, і це для мене абсолютно неприйнятно.

Крім того, Левченко поділився думками щодо вчинків Тимощука та Ордеця:

Особисто з Тимощуком я не спілкувався. Його дії – абсолютно неприйнятні. Ти зірка українського футболу, легенда. І ти не робиш нічого. Ордець? Я розумію, що є певні труднощі із розривом контракту, з виїздом із Росії. Справжнього його світогляду ми не знаємо. Але те, що він вирішив мовчати і там перебувати – у моєму розумінні це просто ніж у спину для багатьох людей, які зараз воюють, яких вбивають. Для мене це нонсенс.

Свою боротьбу Євген Левченко веде не лише в інформаційному полі:

Ми вивозимо дітей. Ми вивезли 12 дітей з Харкова, з дитячого будинку – це круто. Ми їх поселили, нагодували, напоїли. У нас повний контакт із нашим посольством, координація всіх дій. На всіх нідерландських телеканалах, куди запрошують, я, звичайно ж, пояснюю, розповідаю позицію України, показую, що відбувається, бо багато хто не знає. Ну і, звичайно ж, тут збираємо гроші, матеріали, все, що є. Все, що ми можемо зробити зараз – це зібрати якнайбільше фінансів.

Також Левченко, який живе у Нідерландах, розповів про те, як змінилося тамтешнє суспільство за час російсько-української війни:

Голландці за останні два-три дні зібрали 106 мільйонів євро, такого ніколи не було. Ні тайфуни, ні будь-які інші акції таких грошей не збирали. Тому ми намагаємося зібрати якомога більше коштів, медикаментозної допомоги. Ну і паралельно, звичайно, витягувати дітей, це найголовніше.