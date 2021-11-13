Хавбек Спеції та збірної України Віктор Коваленко серйозно налаштований на "матч року" проти Боснії. Футболіст наголошує на важливості психологічного налаштування на цього суперника.

Нічия у спарингу з Болгарією попри тотальну перевагу та десятки гольових моментів – прикрий випадок. Але він в жодному разі не має похитнути впевненість команди перед грою з Боснією.

Цікаво Нічого нового, – Ярмоленко розчарований нічиєю проти Болгарії

Треба забувати цей спаринг і готуватися до матчу з боснійцями. Усі розуміють, що за кілька днів буде дуже важлива гра – до неї треба підійти з холодною головою та показати наш футбол,

– переконаний Коваленко.

Хавбек також відзначив продуктивність суперника та його вміння боротися до кінця. Для досягнення найкращого результату збірній України доведеться показати все, на що здатна команда.

З Боснією у Сараєво національна збірна зіграє 16 листопада. Сьогодні боснійці зіграють ще з одним нашим конкурентом за вихід у плей-офф – збірною Фінляндії.

Щоб продовжити боротьбу за вихід у фінальну частину Мундіалю збірній України, скоріш за все, потрібна буде лише перемога. У матчі на "Арені Львів" підопічні Петракова мали шанс здобути перемогу, але наприкінці другого тайму не втримали темп гри та пропустили, гра завершилася з рахунком 1:1.