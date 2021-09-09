Треба щось з цим робити, – дебютант збірної України про ключову проблему і забитий гол

У двобої з Чехією Віктор Корнієнко провів свій перший поєдинок за головну команду країни. І у дебютному матчі відзначився взяттям воріт.

"Вважаю, що провели непоганий матч, враховуючи ротацію. Думаю, це непоганий досвід. У них були моменти, у нас теж. Звичайно, найприкріше – пропускати за 10 секунд до фінального свистка. Треба щось з цим робити. Розберемо помилки, подивимося, чому так у нас відбувається. А так загалом непогана гра вдалася", – сказав Корнієнко.

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Захисник Шахтаря розповів про свої відчуття після взяття воріт.

Звичайно, це вдвічі приємніше, коли мрієш просто дебютувати за збірну, а коли ще й забиваєш – вдвічі приємніше. Кому присвячую гол? Вся Україна переживала, рідні мої: дружина, дитина, мама, сестра. А так цей гол всій Україні присвячую.

У Плзені "синьо-жовті" розійшлися миром з Чехією (1:1). Українці втратили перемогу на 90+3 хвилині.