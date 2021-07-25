Трабзонспор став лідером перегонів у боротьбі за Довбика

Турецький Трабзонспор робить усе можливе, аби підписати талановитого українського форварда Артема Довбика. Вже незабаром футболіст може змінити клубну прописку.

Сезон УПЛ вже стартував, але нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик може вже найближчим часом переїхати у новий чемпіонат. Турецький Трабзонспор має серйозний намір отримати форварда, і клуб не злякала ціна у 5 мільйонів євро.

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Після Євро-2020 та вирішального гола Довбика в 1/8 фіналу проти Швеції на нього розпочалося справжнє полювання. На таланта претендували Гент, Андерлехт, Реал Сосьєдад, Марсель, Торіно, а також Динамо та Шахтар.

У минулому сезоні Артем зіграв 27 матчів, забив 10 голів та віддав 1 результативну передачу.