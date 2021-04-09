Тактичні інновації і старі проблеми: що показала збірна у кваліфікації ЧС-2022

Перші матчі збірної України у кваліфікації ЧС-2022 залишили доволі суперечливий післясмак. Але ми бачимо, як змінюється національна команда. Більше про позитив і негатив від підопічних Шевченка – у матеріалі.

Три нічийних результати з однаковим рахунком 1:1 проти кардинально різних за рівнем суперників – не надто втішний результат. Давайте подивимось, які моменти змусили порадіти, а над чим потрібно працювати.

Нова тактика

Гра у 3 центральні захисники з фланговими фулбеками в поєдинку проти чемпіонів світу стала виграшною. Ми не дали простору Кіліану Мбаппе та успішно перекривали швидкі комбінації французів, змушуючи їх навішувати на Жиру. Були моментні огріхи, за один з яких покарав Грізманн, але підсумкова нічия на виїзді в матчі з Францією – дуже хороший результат.

Надійність проти Франції / Фото УАФ

А от в матчах проти Фінляндії та Казахстану більшого наповнення флангів в атаці не вистачало. Фіни та казахи дуже щільно захищалися, тому "жовто-сині" доволі часто просто впиралися у стіну. В домашніх стінах хотілося бачити більше гостроти, але тренерський штаб Шевченка показав, що може давати результат, варто лише дати команді час зрозуміти ідею та втілити її на полі.

Кадровий потенціал

В окремих моментах відсутність Ярмоленка, Степаненка, Коноплянки та Циганкова була помітною. Звісно, у матчі з французами, де ми здебільшого захищалися, потреби у вінгерах не було.

Впевненість молодого Забарного / Фото УАФ

У матчах з фінами та казахами ми теж створили достатньо моментів. Але якості завершення атаки, які б могли дати Ярмоленко, Коноплянка та Циганков, і спокійна розважливість в центрі, якої не вистачає без Степаненка, у підсумку зіграли свою роль.

Щільний захист казахів / Фото УАФ

Але надію вселяє молодь: Трубін, Забарний, Миколенко, Матвієнко, Шапаренко та інші достойно себе проявили, а Зінченко та Маліновський показали, що недарма грають у топ-клубах. У цієї команди є велика перспектива, тож опускати голови не потрібно за жодних обставин.

Реалізація та помилки

Створити багато моментів і не довести їх до логічного завершення – головна проблема України в перших матчах кваліфікації ЧС-2022.

Реалізація – проблема України / Фото УАФ

У матчі з фінами перемога була б заслужена, а казахи чудом вбереглися від розгрому. Втім, середняк від топу відрізняється якраз незначними деталями, які й роблять результат. У футболі головне – рахунок, а не статистика. Тож аби вийти на якісно новий рівень, команді Шевченка треба додати в реалізації.

Приємно тішить, що тепер Україна намагається контролювати м'яч. Але інколи це приводить до помилок, які дорого коштують, як фол Миколенка та втрачена перемога над фінами. Інколи треба знайти відповідний баланс, адже молодим українцям ще не вистачає класу, аби повністю контролювати гру.

Непоступливість суперників / Фото УАФ

Утім, негатив можна знайти завжди. Але це наша збірна, у яку треба вірити та підтримувати за будь-яких обставин, адже шлях на вершину треба долати лише разом.