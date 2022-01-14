Такої гри Дженоа раніше не було, – голова італійських тренерів розхвалив команду Шевченка

Дженоа поступилася Мілану у драматичному матчі та покинула Кубок Італії. Втім, підопічні Шевченка дали бій гранду та навіть мали шанс на перемогу.

Футбольні фахівці відзначили прогрес Дженоа у грі з Міланом. Їхню думку поділяє і президент Асоціації італійських тренерів Ренцо Улів'єрі.

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На його думку, у матчі з Міланом "грифони" показали чудову гру. Якщо команда гратиме так завжди – Шевченку не варто турбуватися про своє майбутнє.

У грі відбулися зміни, це також можна враховувати. Я гадаю, що сьогоднішній виступ може заспокоїти. Я побачив у грі досить впевнену команду, якої раніше не було,

– сказав Улів'єрі.

Раніше італійські інсайдери повідомляли, що керівництво Дженоа незадоволене результатами команди та готове звільнити Андрія Шевченка посади головного тренера. Разом з тим від поспішних кроків їх утримує компенсація у 10 мільйонів євро, яку потрібно буде виплатити українцеві та його штабу у разі дострокового розірвання контракту.

Втім, гра з Міланом могла переконати функціонерів у прогресі команди та змусить їх дати Шевченку ще декілька шансів.