Степаненко підкупив Де Дзербі: тренер Шахтаря обіцяє ветерану збірної довгу кар'єру

Останнім часом опорний хавбек Тарас Степаненко втратив місце в основі Шахтаря. За словами тренера донеччан Роберто Де Дзербі, виною цьому є тактичні плани, але ні в якому разі не ставлення футболіста до своєї роботи.

За словами Де Дзербі, в Степаненка є чітко визначена позиція на полі, а його конкуренти-бразильці володіють дещо інакшими якостями. Тренер будує склад на гру згідно певної тактики, але не має жодних претензій до досвідченого хавбека.

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Я дуже задоволений Степаненком, і кажу це не тому, що він капітан. Я кажу тільки те, що думаю. Тарас продемонстрував свою готовність, він один з тих, хто показав найглибше розуміння моїх принципів гри. Під моїм керівництвом він проведе ще багато матчів,

– запевнив Де Дзербі.

Нагадаємо, вже наступного літа в Степаненка завершується контракт з донецьким Шахтарем. Хавбек захищає кольори клубу з 2010 року.

Наразі не повідомлялося про ведення переговорів між сторонами щодо продовження угоди.