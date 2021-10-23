Спеція програла Сампдорії: Коваленко провів непоганий матч

Після видатного поєдинку в минулому турі українець цього разу відіграв усі 90 хвилин. Щоправда, команда Віктора поступилася 1:2 у Генуї.

Вже на 15-й хвилині Сампдорія відкрила рахунок. Ганець Емануель Г'ясі зрізав м'яч у власні ворота після штрафного удару. Ще до перерви Антоніо Кандрева подвоїв перевагу.

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Гості один м'яч відіграли лише у компенсований час. Фантастичний удар вдався Даніеле Верді. До речі, у зародку цієї гольової атаки брав участь Віктор Коваленко.

Від порталу WhoScored він отримав оцінку 6,43 – це п'ятий показник у складі Спеції. Коваленко здійснив 95 дотиків до м'яча і завершив гру з непоганим відсотком точності передач – 88,8 (треті результати у команді).

Поразка залишила Спецію у підвалі турнірної таблиці. Лише 7 очок і 17 місце.

Чемпіонат Італії, 9 тур

Сампдорія – Спеція 2:1

Голи: Г'ясі (автогол), 15, Кандрева, 36 – Верде, 90+4.