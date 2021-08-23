Спартак хотів купити Віду, який підірвав Росію лозунгом "Слава Україні": що відповів футболіст

Московський Спартак хотів придбати колишнього динамівця Домагоя Віду, який зараз грає в Бешикташі. В Росії його знають завдяки лозунгу "Слава Україні!" після перемоги Хорватії над Росією на ЧС-2018.

Спартак активно шукає заміну Семюелю Жіго, який незабаром може піти з клубу. Одним з кандидатів був 32-річний хорватський захисник Бешикаша Домагой Віда, який раніше грав у київському Динамо.

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Сам агент футболіста запевнив, що Спартак з ним не контактував, а якби інтерес і справді був, то хорват не збирається кидати все і їхати на заробітки у Росію.

Чи готовий він їхати в Росію? Віда любить Бешикташ і йому дуже подобається в Туреччині,

– сказав менеджер.

Нагадаємо, Домагой здійняв справжній скандал у Росії, коли після перемоги над господарями ЧС-2018 разом з Огнєном Вуковичем записав відео, на якому вони сказали "Слава Україні".

Зараз Віда є лідером Бешикташа, він провів за турецьку команду 134 матчі та не збирається міняти місце роботи.