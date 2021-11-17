Сьогодні було 15 левів на полі, – Бущан про свої сейви і жеребкування плей-оф

Один з героїв поєдинку в Боснії та Герцеговині розповів про свої враження від заключної гри групового етапу. Зокрема, Георгій Бущан прокоментував свої сейви.

– Важко складалася гра, бо розуміли, що нам потрібна лише перемога. Я думаю, що було помітно – абсолютно всі гравці мріяли про перемогу.

До теми Україна у плей-оф: можливі суперники за вихід на ЧС-2022 та дата жеребкування

– Ваш неймовірний сейв наприкінці першого тайму. Як усе виглядало вашими очима?

– Це було, напевно, на автоматі. Я не можу так згадати. Це був ігровий момент. Якби добили, то потім би казали, що Бущан відбив перед собою. А так пощастило, що людина не влучила по м'ячу, а потім ударили повз ворота. Зараз можна розповідати все, що завгодно.

– Дійсно феєричний матч у вашому виконанні. Ще два суперсейви у другому таймі та звання "Лев матчу".

– Сьогодні було 15 левів на полі і ще 10 сиділи на лавці.

– Олександр Петраков називав цей поєдинок матчем року. Україна виконує проміжне завдання.

– Завдання мінімум. Якщо озиратися назад, і ми це розуміли прекрасно, обговорювали в команді, ми могли обіграти фінів та Казахстан у Києві, якби були вболівальники. Якби в Казахстані гра склалася б більш вдало, то сьогодні вийшли б з першого місця.

– Тепер плей-оф.

– Чекаємо на жереб. Ми сильно не радітимемо. Там хороші команди.

Варто додати, що Георгій Бущан провів "сухий" матч у Зениці. Україна вперше не пропустила у відбірковому турнірі за вихід на ЧС-2022.