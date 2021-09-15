Соболь з Брюгге створив диво та зупинив ПСЖ із зірковими Мессі, Мбаппе та Неймаром

У 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів Брюгге неочікувано розписав нічию з ПСЖ. Футболіст збірної України Едуард Соболь відзначився результативною передачею.

Ліга чемпіонів, група А, 1-й тур

Брюгге – ПСЖ – 1:1

Голи: Ванакен, 27 – Еррера, 15

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Здавалося, що зірковий ПСЖ, на вістрі якого вийшла трійка Мессі – Неймар – Мбаппе, не відчує спротиву від скромного Брюгге. Тим паче, що на 15-й хвилині парижани повели у рахунку.

Але господарі не збиралися опускати руки перед власними фанатами. Вже за декілька хвилин Соболь асистував на Ванакена, і той відновив статус-кво.

Впродовж матчу Брюгге не відсиджувався в обороні і гідно протистояв зірковому супернику. Фінальний свисток арбітра зафіксував нічию. Брюгге радіє вдалому старту у групі смерті, а ПСЖ варто опуститися з небес на землю.