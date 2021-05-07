Скандальний Ракицький може покинути російський Зеніт

Майбутнє колишнього захисника збірної України Ярослава Ракицького поки невизначене. Існує ймовірність, що йому доведеться шукати новий клуб вже цього літа.

Зеніт може зробити ротацію на позиції центрального захисника вже цього літа. Під запитанням опинилася доля Ярослава Ракицького.

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Клуб хоче придбати Маркао із Галатасарая, на якого полює і київське Динамо. Цілком ймовірно, що бразилець стане заміною 31-річного Ракицького, чий контракт з клубом розрахований до наступного літа.

У поточному сезоні Ракицький зіграв 32 матчі, забив 1 гол та віддав 4 результативні передачі.