Що у тебе в голові? – Левченко звернувся до Ордеця, який все ще виступає у команді з РФ

Ексфутболіст збірної України Євген Левченко поставив важливе запитання Івану Ордецю, який є гравцем московського Динамо. Схоже, це запитання так і залишиться без відповіді.

Уродженець Волновахи Іван Ордець напередодні опублікував пост, в якому закликав звернути увагу на гуманітарні проблеми у його рідному місті. Про агресію з боку РФ футболіст не згадав.

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"Поки скрізь затишшя, у Волновасі справжнє пекло. Це гуманітарна катастрофа, люди вмирають без їжі та води. Батьки дзвонять дітям, прощаються. Те, що відбувається у моєму рідному місті – нелюдське, мирне населення поливають "Градом". Дайте "зелений коридор" людям. Потрібна термінова допомога. Хтось, допоможіть людям", – написав гравець московського Динамо.

Ще раніше Ордець заявляв, що проблеми у відносинах України та Росії вирішить футбольний матч. Натомість Євген Левченко поставив риторичне запитання Ордецю.

Ваню Ордець, ти ж нормальний хлопець. Українець. Все розумієш. Постиш про Волноваху. А сам усе ще на контракті у країні, яка вбиває українців. Ваня! Що у тебе в голові? – написав Левченко.

У столицю Росії Ордець переїхав у червні 2019 року.

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