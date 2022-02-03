Ще не доріс до цього рівня, – Вернидуб не вірить, що очолить збірну України

Після відходу Андрія Шевченка УАФ довго шукала кандидата на тренерський місток збірної України. Серед потенційних варіантів називали і Юрія Вернидуба.

Шериф під керівництвом Юрія Вернидуба створив сенсацію та пройшов у плей-офф Ліги Європи, обігнавши донецький Шахтар. Команда українця показувала чудовий футбол навіть у боротьбі з грандами.

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Стиль команд Вернидуба імпонує всім українським вболівальникам. Саме тому чутки про його можливе призначення у збірну України виглядали цілком реальними.

Втім, сам фахівець скептично оцінює свій рівень. Окрім того, він не збирається плести інтриг та бажає успіху Олександру Петракову, яки зараз працює з командою.

"Коли очолю збірну України? Не знаю, мабуть, ще не доріс до того рівня. Там зараз люди на своєму місці, я зараз бажаю Саші Петракову найвищих досягнень, він тренер-трудяга та чесна людина. Цим він і бере всіх своїх вихованців, він заслужив бути у збірній", – сказав Вернидуб.

Нагадаємо, Олександру Петракову вдалося вивести збірну України у плей-офф відбору на ЧС-2022. 24 березня наша команда зіграє проти Шотландії, а у разі перемоги розіграє путівки на Мундіаль в Катарі з переможцем пари Уельс – Австрія.