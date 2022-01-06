Ще більше шансів: Лунін вразив Анчелотті та може зіграти у чемпіонаті

Андрій Лунін допоміг Реалу здолати Алькояно та вийти в 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Для українського голкіпера цей матч став першим у поточному сезоні.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті відзначив хорошу гру Луніна. Таланту ще є куди прогресувати, але італійський фахівець не проти надати йому для цього ще більше можливостей.

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"Лунін дуже добре грав на лінії. Іноді він припускався помилок у грі ногами, але мені подобається воротар, який надійно діє на лінії воріт. А гру ногами ми можемо виправити.

Звичайно, Андрій може стати ще кращим, якщо матиме більше ігрової практики. Я не говорив, що в Кубку Іспанії гратиме лише Лунін, але й не сказав, що всі ігри в Ла Лізі – власність Куртуа", – заявив Анчелотті після гри.

Нагадаємо, раніше лунала інформація, що Андрій Лунін втомився від ролі дублера Тібо Куртуа та готовий змінити клуб. Але трансфер українця блокує особисто наставник "вершкових" Карло Анчелотті, який бачить великі перспективи українця та не хоче втрачати талановитого та працьовитого воротаря.